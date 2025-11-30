Контроль за соблюдением земельного законодательства с помощью ИИ запустили в Подольске

Подольск вошел в число первых округов Подмосковья, где начали применять искусственный интеллект для контроля за земельными участками. Автомобили с камерами патрулируют территорию округа, а искусственный интеллект автоматически фиксирует нарушения. Новая технология повышает эффективность работы инспекторов, помогает жителям соблюдать земельное законодательство и поддерживать порядок на территории всего городского округа.

Комплекс нейросетевого наблюдения стал первым в России решением для земельного контроля. Он представляет собой вычислительный блок со встроенным искусственным интеллектом, камерами и программным обеспечением.

Система направляет уведомления правообладателям с описанием нарушения и сроками его устранения. Это значительно облегчает работу земельных инспекторов и позволяет многократно увеличить процент по оперативному устранению нарушений.