Контроль за соблюдением противопожарного режима усилили в Мытищах

С конца мая в городском округе Мытищи действует особый противопожарный режим, направленный на предотвращение лесных и торфяных пожаров. В этот период строго запрещено использование открытого огня и разведение костров.
Особое внимание уделяется запрету на разведение костров для приготовления пищи в мангалах и жаровнях на землях общего пользования, а также на садовых и огородных участках. Исключение составляют только специально отведенные и оборудованные для этого места.
Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Мытищи напомнил, что нарушение правил особого противопожарного режима является административным правонарушением и карается штрафом от 10 до 20 тысяч рублей. За последние дни уже было выписано четыре таких штрафа.
Он также подчеркнул, что разведение открытого огня может привести к серьезным и разрушительным последствиям и призвал соблюдать правила безопасности и беречь природу.
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