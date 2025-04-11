Контроль за соблюдением миграционного законодательства усилили в Котельниках

В городском округе Котельники сотрудники местного отдела полиции совместно с Народной дружиной активно работают над обеспечением порядка и пресечением нарушений миграционного законодательства. Особое внимание уделяется рейдам по выявлению квартир, сдаваемых иностранным гражданам.

Информация о таких объектах передается в налоговые органы для дальнейшей проверки. Подобные мероприятия проводятся регулярно и направлены на поддержание правопорядка и безопасности в округе.

За первый квартал 2025 года были достигнуты значительные результаты: в отдел полиции доставлены 817 человек, возбуждено четыре уголовных дела за фиктивную постановку на учет иностранных граждан, составлено 162 административных протокола за нарушение правил въезда и пребывания в России. Кроме того, проверено 5146 транспортных средств, из которых 1573 автомобиля эвакуированы.