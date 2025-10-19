Контроль за ремонтом многоквартирных домов усилили в Мытищах

Директор управления жилищно‑коммунального хозяйства Мытищ Станислав Карнаухов провел встречу с жителями дома № 8/40 на улице Щербакова. Во встрече приняли участие депутаты, специалисты профильных служб и представители подрядных организаций Фонда капитального ремонта Московской области.

Обсуждались сроки и порядок работ по капитальному ремонту инженерных систем, текущему ремонту дома, благоустройству дворовой территории и вопросам установки шлагбаума. Жителям объяснили, что для замены внутренних инженерных коммуникаций потребуется проведение общего собрания собственников и обеспечение свободного доступа в квартиры для проведения работ.

Фасадные работы планируется завершить до конца года, подрядчик также выполнит модернизацию защитно‑улавливающих решеток. Собственникам разъяснили процедуру согласования установки шлагбаумов на территории городского округа.

Управляющей компании даны конкретные поручения до 15 ноября оборудовать в подвале приямок для установки дренажного насоса, а до 24 октября провести обследование вентиляционной системы в подвале.

Вопросы обустройства дворовой территории рассмотрят после окончания фасадных работ.

По итогам встречи жители заявили о готовности участвовать в дальнейшем диалоге и сотрудничать с администрацией и подрядчиками для выполнения необходимых работ.