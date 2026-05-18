Контроль за пожарной обстановкой усилили в Люберцах

В городском округе Люберцы введен особый противопожарный режим на фоне повышенной пожарной опасности. На территории лесных массивов организовано патрулирование и круглосуточный мониторинг обстановки.

В лесных зонах округа усилили меры безопасности и контроль за ситуацией. Для предотвращения возгораний по семи маршрутам проходят регулярные патрули, в которых участвуют сотрудники надзорных органов, лесничие, полицейские и представители народной дружины. Их задача — своевременно выявлять угрозы и не допускать возникновения пожаров.

Наблюдение за лесами ведется в постоянном режиме. Для этого используют камеры кругового обзора, установленные на вышках сотовой связи, а также систему «Лесохранитель». Кроме того, жители могут передавать информацию о задымлении через портал и мобильное приложение «Термические точки», разработанное МЧС России.

Для снижения риска распространения огня проведены профилактические работы. Специалисты выполнили опашку протяженностью 13 км и создали 28,6 км минерализованных полос. Эти меры позволяют ограничить распространение возможного возгорания в лесных массивах.

К реагированию на возможные пожары подготовлена группировка сил и техники. В ней задействованы 71 человек и 20 единиц техники, включая подразделения МЧС России. На территории округа также действует система добровольной пожарной охраны, включающая 41 подразделение и 190 добровольцев.

С 1 мая 2026 года в округе действует особый противопожарный режим. С 15 мая в лесничествах Московской области ограничено пребывание граждан и въезд транспорта в леса. В наиболее посещаемых местах организовано ежедневное дежурство специалистов лесного хозяйства.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы. Для граждан они составляют от 15 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 110 тысяч, для организаций — до 2 миллионов рублей. В отдельных случаях может наступать уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 8 лет.

«Мы усилили контроль за лесными территориями и задействовали все доступные силы для предотвращения пожаров. Основная задача — не допустить возгораний и оперативно реагировать на любые сигналы», — сообщили в администрации округа.

При обнаружении дыма или огня жителей просят незамедлительно звонить по телефону горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или на единый номер «112».