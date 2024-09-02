Контроль за подготовкой к отопительному сезону усилили в Мытищах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Первый заместитель главы городского округа Мытищи Олег Сотник провел еженедельную инспекцию, в ходе которой уделил внимание корпусу № 4 дома 5А по улице Астрахова. В совместной проверке также приняли участие председатель Совета депутатов Мытищ Андрей Гореликов, представители ресурсоснабжающих организаций и управляющей компании.

Инспекторы осмотрели подвальное помещение, где расположен индивидуальный тепловой пункт. По итогам проверки было отмечено, что в многоквартирном доме успешно завершены все обязательные мероприятия по подготовке к новому отопительному сезону.

Кроме того, по результатам обхода придомовой территории было дано поручение привести в нормативное состояние ограждение вокруг строящегося учебного корпуса школы № 10 имени Астрахова. Срок выполнения работ установлен до 27 сентября.

Инспекция показала, что городские службы активно работают над обеспечением комфортных условий для жителей и подготовкой к зимнему периоду.

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