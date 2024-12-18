Контроль за модернизацией электросетей усилят в Мытищах

Обсуждение вопросов подачи электроэнергии провели на заседании депутатской комиссии по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству в администрации городского округа Мытищи. Основанием для встречи стали массовые отключения электроэнергии в деревнях Мытищ.

Присутствовали на совещании представитель ПАО «Россети» Александр Жигальцов и Николай Атаманов от производственного отделения Мытищинского филиала акционерного общества «Мособлэнерго».

Основным в повестке встречи стал вопрос отключения электроэнергии в отдаленных населенных пунктах Мытищ, таких как село Марфино. Представитель «Россетей» рассказал о реализуемой инвестиционной программе по улучшению электроснабжения во всем регионе, которая пока выполнена на 20%. «Мособлэнерго», при этом, выполнил свою инвестиционную программу на 100%.

Причиной, по словам Александра Жигальцова, стало перераспределение средств на те территории Подмосковья, где это необходимо в первую очередь, но дальнейшая работа требует модернизации, ведь главное, чтобы все жители были обеспечены теплом и энергией.

Контроль за выполнением инвестиционной программы следующего года будет вестись на постоянной основе, план будет запрошен у специалистов публичного акционерного общества Россети «Северные электрические сети» в ближайшее время. Особое внимание уделят территориям, где необходимо оперативное вмешательство.