Контроль за капитальным ремонтом многоквартирных домов усилили в Мытищах

В городском округе Мытищи продолжаются оперативные выездные совещания руководителей администрации и служб ЖКХ на объектах капитального ремонта. Большинство работ на этих объектах уже завершены, а там, где они еще продолжаются, осуществляется персональный контроль.

На Новомытищинском проспекте, в доме № 26, ремонт фасада, начатый в августе, близится к завершению. Здесь была проведена замена водосточной системы, обновлены входные двери и козырьки входных групп. Директор управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Мытищи, Александр Хаюров, отметил: «Мы учли все пожелания местных жителей и находимся в постоянном взаимодействии с активом дома. Сейчас идут заключительные работы по благоустройству территории возле входных групп».

Кроме того, специальная комиссия проверила ход исполнения работ по дому № 3 на улице Мира. После замечаний местных жителей по протечке кровли было принято решение о ремонте крыши. На данный момент все текущие замечания устранены: завершен первый слой изоляции и идет наплавление второго слоя кровельного покрытия. Все работы планируется завершить до середины ноября.

Эти усилия направлены на улучшение качества жизни жителей и создание комфортных условий проживания в городском округе Мытищи.

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