Контроль уборки снега прошел в Мытищах

Заместитель главы округа Александр Хаюров провел инспекционный выезд в микрорайон «Строитель» на улицу 2-ю Институтскую. Мероприятие прошло 16 февраля.

Ежедневно по поручению главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой ее заместители и руководители коммунальных служб проводят объезды различных районов города. Основные задачи — контроль за уборкой и вывозом снега, а также обеспечение безопасности и комфорта жителей.

«Вместе с руководством управляющей компании мы оценили качество уборки придомовой территории, парковочных карманов, объектов потребительского рынка. По результатом инспекции дано распоряжение в короткие сроки провести вывоз снега и удалить наледь на пешеходных дорожках и вблизи контейнерной площадки» — отметил Александр Хаюров.

Предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности жителей, а объезды территорий будут продолжаться на ежедневной основе.