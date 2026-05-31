Контроль строительства нового помещения провели в школе № 14 в Мытищах

С 2021 по 2025 год в Мытищах отремонтировано 22 школы, 9 детских садов и 1 учреждение дополнительного образования. 27 мая глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая совместно с окружными депутатами проверила ход работ в первом корпусе школы № 14.

Сейчас завершается капитальный ремонт пристройки, в которой расположен спортивный зал. Ранее помещение находилось в аварийном состоянии и долгое время не эксплуатировалось. Было получено большое количество обращений от родителей с просьбами провести капремонт. Уже выполнен большой объем работ: прежними остались только колонны и перекрытия, обновлены инженерные системы, обустроена вентиляция, сделана новая переходная галерея. В помещениях завершаются ремонтные работы, остается завезти инвентарь и технологическое оборудование.

1 сентября для школьников будет доступен обновленный спортзал. Положительные изменения коснулись территории вокруг школы: в прошлом году обновили покрытие спортивных площадок, установили новую игровую площадку. В текущем году будет выполнена замена твердых покрытий вокруг школы. Юлия Купецкая отметила: «Объем работ в образовательном учреждении предстоит еще большой. Как обещали родителям учеников — в настоящий момент мы заключаем контракт на проектно-изыскательные работы. После подготовки проекта будет проведен капитальный ремонт основного здания, чтобы вся школа была современной и комфортной для обучения».