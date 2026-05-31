Контроль строительства нового помещения провели в школе № 12 в Мытищах

27 мая глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая провела осмотр хода работ по благоустройству, устройству инженерных систем и отделочным работам в МБОУ СОШ № 12. Сейчас на объекте подключены все инженерные коммуникации, ведется чистовая отделка помещений, завершаются фасадные работы.

Следующий этап — монтаж технического оборудования. После открытия пристройки у школы появятся два спортзала, актовый зал, пищеблок со столовой и мастерские для уроков технологии. Дополнительно обновлен фасад основного здания для соблюдения единого цветового решения. На прилегающей территории проводится благоустройство: устанавливаются спортивные площадки и монтируются малые архитектурные формы. Возле школы обновят дорожное покрытие автомобильной дороги и тротуаров, переоборудуют остановочные павильоны согласно нормативам для обеспечения безопасности дорожного движения.

С 2021 по 2025 год в Мытищах открыто 12 школ, одна пристройка на 14 711 мест, 17 детских садов, создано две дополнительные группы — на 4 613 мест. Юлия Купецкая отметила: «Не останавливаемся на достигнутом. В 2026 году завершаем работы по одной школе, двум пристройкам — на 1 088 мест, пяти детским садам и одному палисадику — на 1 380 мест».