Контейнеры для строительного мусора появились по 4 адресам в Истре

Четыре новых контейнера для стройотходов появились в Истре. Их установили вблизи строительных рынков и магазинов.

Бункеры разместили в селе Павловская Слобода, в деревне Юрьево, а также в поселках Октябрьской фабрики и Курсаково.

«В Истре стартовал пилотный проект, мы надеемся, что он получит свое распространение и в других округах. Собственник рынков или транспортная компания самостоятельно может контролировать наполняемость контейнеров, а видеокамеры отслеживают все процессы», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Напомним, в строительные контейнеры нельзя выбрасывать грунт, продукты питания, электрооборудование, а также бытовые и крупногабаритные отходы.

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