Контейнеры для сбора стеклотары установили еще на двух улицах в Истре

В Истре на двух контейнерных площадках установили «колокольчики» для сбора стеклотары. Впервые они появились в конце 2024 года в поселке Снегири, с тех пор в муниципальном округе таких уже больше 20.

Контейнеры установлены на улицах Первомайская, 8, и 25 лет Октября, 9. Туда можно сдать любые стеклянные отходы — бутылки, банки и битое стекло. После все это отсортируют и отправят на переработку. Инициатива по установке таких емкостей принадлежит волонтерам округа.

Такие зеленые «колокольчики» для стекла также установлены по всему округу — в микрорайоне Восточный, ЖК «Малая Истра», «Новоснегиревский» и других населенных пунктах.