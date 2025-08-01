Контейнеры для сбора стеклотары установили еще на двух улицах в Истре

В Истре на двух контейнерных площадках установили «колокольчики» для сбора стеклотары. Впервые они появились в конце 2024 года в поселке Снегири, с тех пор в муниципальном округе таких уже больше 20.
Контейнеры установлены на улицах Первомайская, 8, и 25 лет Октября, 9. Туда можно сдать любые стеклянные отходы — бутылки, банки и битое стекло. После все это отсортируют и отправят на переработку. Инициатива по установке таких емкостей принадлежит волонтерам округа.
Такие зеленые «колокольчики» для стекла также установлены по всему округу — в микрорайоне Восточный, ЖК «Малая Истра», «Новоснегиревский» и других населенных пунктах.
Напомним, в контейнеры можно сдавать не только цельную стеклотару, но и битое стекло. Вторичные ресурсы из пунктов приема направляются на досортировку. Затем пригодные к повторному использованию материалы разделяют по компонентам и отправляют на переработку.
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