Контейнерные площадки в Подмосковье модернизируют в несколько этапов

Модернизация контейнерных площадок в Подмосковье — важная составляющая программы благоустройства территорий. Она нацелена устранить проблемы в сборе и вывозе мусора, а также повысить эффективность переработки и снизить нагрузку на полигоны. В регионе обновление участков для утилизации отходов проведут в пять этапов.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали о каждой ступени работы.

Сначала ведомство определит проблемные площадки, где требуются улучшения, есть проблемы с вывозом, или нужны дополнительные контейнеры.

На втором этапе подготовят паспорта объектов. В них отразят состояние каждой площадки, объем вывоза отходов, количество и тип контейнеров.

После чего представители администрации, жилищной инспекции и регоператора проведут выезды и оценят возможность расширения и достройки.

Затем данные передадут в Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области для согласования и дополнения изменений.

На заключительном этапе проекты модернизации контейнерных площадок запустят в работу. Все изменения проведут в строгом соответствии с утвержденными проектами и нормативами.