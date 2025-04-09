Контейнерные площадки в Мытищах обработают от вредителей до 1 июня

С приходом весны в городском округе Мытищи остро встал вопрос дезинфекции контейнерных площадок от нежелательных вредителей — количество обращений по этому поводу в 2025 году выросло. Работы по обработке зон для мусора от крыс проведут до 1 июня.

Управляющие компании совместно с администрацией городского округа Мытищи организовали системную и регулярную работу по борьбе с крысами. Специалисты обработают места гнездования вредителей для уничтожения молодняка во всех зонах твердых ботовых отходов. Также на площадках установят ловушки с использованием профессиональных влагостойких приманок. Управление экологии проинспектирует выполнение всех работ.

Отметим, что администрация городского округа Мытищи также следит за регулярным вывозом мусора и контролирует состояние контейнерных площадок. Специалисты проверяют подъезды к зонам для отходов и качество их содержания. Все контейнерные площадки приведут в порядок до конца апреля.