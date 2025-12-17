Контейнерные площадки привели в порядок в Лыткарине

В округе продолжаются работы по поддержанию чистоты и порядка, охватывающие улицы и дворы всех населенных пунктов. Эти сезонные мероприятия являются частью комплексного подхода к благоустройству, а одной из ключевых задач, как подчеркнули в пресс-службе администрации, является уборка контейнерных площадок.

В процессе наведения порядка коммунальные службы активно взаимодействуют с местными жителями. Помощь в этом оказывает портал «Добродел», который стал эффективным инструментом для оперативного информирования о проблемных зонах.

«Благодаря бдительности и активности лыткаринцев, оставивших свои сообщения на данном ресурсе, удалось быстро выявить и устранить недочеты по двум конкретным адресам: на улице Октябрьской, 18А и на Парковой, 30/24. Сотрудники профильных служб оперативно отреагировали на поступившие заявки. Они не только устранили все выявленные недочеты, но и предоставили авторам сообщений подробные фотоотчеты с места», — сообщили в администрации округа.