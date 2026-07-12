Контейнерные площадки по 45 адресам модернизируют в Люберцах в 2026 году

В городском округе Люберцы продолжается реализация плановых мероприятий по модернизации контейнерных площадок, предназначенных для сбора твердых коммунальных отходов. В текущем 2026 году запланировано обновление объектов по 45 адресам.

В ходе выполнения работ специалистами при необходимости предусматривается обустройство отсеков для бункеров-накопителей, а также замена каркасных конструкций и профильных листов. Кроме того, по двум адресам в населенном пункте Островцы будут установлены новые контейнерные площадки — на улице 2-я Лесная и на улице Заводская у дома 21/1. Обустройство данных объектов осуществляется по обращениям жителей, поступившим в ходе проведения выездных административных приемов.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков отметил, что ранее на 735 контейнерных площадках смонтирована система видеонаблюдения. Данное решение позволяет в режиме реального времени отслеживать санитарное состояние объектов и своевременно предупреждать перенакопление отходов.

В настоящий момент работы активным образом ведутся в микрорайоне Дзержинский и поселках, входящих в состав округа. С полным адресным перечнем объектов, подлежащих модернизации, можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципалитета.