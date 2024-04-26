Контейнерные площадки обновят в 54 дворах Химок к концу года | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 14:20 Контейнерные площадки обновят в 54 дворах Химок к концу года Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Модернизация контейнерных площадок началась в Химках. Места для сбора отходов в 54 дворах приведут к единому стандарту.

При проведении работ городские службы учтут свободный доступ спецтехники, проследят, чтобы конструкции не соприкасались с линиями электропередачи, городскими коммуникациями и были огорожены с трех сторон. Территорию также оснастят системой видеонаблюдения «Безопасный регион».

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«На основе ежедневного мониторинга территории была создана база проблемных точек, где из-за припаркованных рядом с контейнерами автомобилей систематически происходят сбои вывоза мусора. Именно в этих местах установлены бетонные полусферы и знаки, запрещающие и не позволяющие парковаться машинам», — отметил заместитель главы городского округа Химки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Денис Юрков.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Рядом с контейнерными площадками в Химках установили знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» — всего 372 по всему округу. Это поможет обеспечить проезд коммунальной техники, скорой помощи и пожарных машин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что модернизация систем ЖКХ коснется 5,4 миллиона жителей Подмосковья.

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