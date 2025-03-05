Контейнерные площадки модернизируют в Жуковском в этом году

Вопросы содержания и модернизации контейнерных площадок на территории Московской области стали одной из ключевых тем совещания губернатора Андрея Воробьева с членами регионального правительства и главами округов. В Жуковском есть муниципальные площадки, которые обслуживает подрядчик и площадки, которые являются общедомовым имуществом многоквартирных домов.

В последнем случае за их содержание отвечает управляющая компания. Глава Жуковского городского округа Борис Аубакиров рассказал, что в 2025 году планируется провести модернизацию части контейнерных площадок.

«В рамках этой программы установят навесы для баков, где это необходимо, а также обустроят отсеки для бункеров, предназначенных для крупногабаритных отходов, твердых коммунальных отходов и раздельного сбора», — добавил Борис Аубакиров.