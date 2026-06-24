Контейнерные площадки модернизируют в Коломне

В городском округе Коломна в 2026 году обновят 18 контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов. Работы проводят в рамках муниципальной программы «Чистый округ», подрядчик уже приступил к их выполнению.

В селе Лысцево уже началась модернизация первой площадки из утвержденного плана. В течение теплого сезона обновят объекты в разных частях округа, включая городские территории, Озеры и сельские населенные пункты. Всего в Коломне приведут в порядок 10 площадок, в Озерах четыре и еще несколько в селах и деревнях, среди них Лысцево, Новоселки и поселок Заречный. Завершить работы планируют в сентябре.

Обновление включает расширение площадок для установки дополнительных контейнеров, устройство новых отсеков и углубление конструкций. В ряде случаев выполняется перенос объектов из зон прохождения линий электропередач.

В управлении благоустройства и дорог администрации городского округа Коломна пояснили, что объем работ определяется индивидуально для каждого объекта.

«Перечень работ зависит от конкретного объекта. Там, где это необходимо, контейнерные площадки расширят под дополнительные емкости, достроят отсеки, углубят, а также выполнят перенос площадок из-под линий электропередач», — сообщили в управлении.

В прошлом году в округе обновили 27 контейнерных площадок. Работы проводились в Коломне, Озерах и ряде сельских населенных пунктов, включая Полурядинки, Сергиевский, Сельниково и Радужный.