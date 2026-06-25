Контейнерные площадки модернизируют в Дзержинском в 2026 году

В Дзержинском продолжается модернизация площадок для сбора твердых бытовых отходов. Подрядчик ведет работы у дома № 15 на улице Лесная.

Задача — обновить контейнерную площадку, сделать ее удобной, современной и безопасной, соответствующей действующим нормативам.

«Сначала производим демонтаж старой контейнерной площадки, затем делаем основание, устанавливаем каркас из металлического профиля, который потом обшивается профлистом», — рассказала директор муниципального учреждения «Наш дом — Дзержинский» Анна Мишакина.

Размеры некоторых площадок увеличат. Где-то оборудуют дополнительный закрытый карман под контейнер для крупногабаритного мусора, сделают удобный подъезд для мусоровоза, установят новые баки и обустроят отсек для сбора крупногабаритных отходов.

Всего в этом году в Дзержинском модернизируют 14 контейнерных площадок. Адресный список составили по обращениям жителей, поступавшим в течение года.

«В данную программу вошло 14 адресов, из которых семь — это новые контейнерные площадки, где у нас до этого были выкатные баки», — пояснила Анна Мишакина.

Параллельно ведутся работы у дома № 14 на улице Угрешская, где уже установили металлический каркас и сделали асфальтовое основание.