Контейнерные площадки модернизировали в Мытищах

Обновление 50 контейнерных площадок провели в Мытищах. 36 мусорных баков будут расположены в городе, а 14 благоустроят и приведут в надлежащий вид в сельской местности округа.

Модернизация мест для размещения контейнеров с отходами, расположенных рядом с многоквартирными и жилыми дома, проходит в городском округе в рамках Народной программы партии «Единая Россия».

Работы по благоустройству контейнерных площадок уже выполнены по следующим адресам: 2-й Щелковский проезд, дом 5, корпуса 3 и 4; улица Трудовая, дом 6; улица Силикатная, дом 26 Г; деревня Беляниново, улица Звездная.

Кроме того, по запросу местных жителей были установлены новые площадки для сбора мусорных отходов по адресам: улица Воронина, дом 14, и деревня Беляниново, улица Центральная.

Работы по модернизации в городском округе Мытищи продолжаются, полный перечень адресов доступен по ссылке.