Контейнерную площадку отремонтируют в деревне Шишовка под Солнечногорском

Заместитель главы Солнечногорска Никита Иванов 1 июля проинспектировал работы по переносу и замене контейнерной площадки в деревне Шишовка. Подрядчик уже выполнил бетонное основание, установил каркас и ограждение.

Новую площадку для приема отходов расширили и добавили место для крупногабаритного мусора. Далее планируется построить подъездные пути, установить баки для раздельного сбора твердых коммунальных отходов и демонтировать старую площадку, которая находилась в центре деревни и доставляла неудобства жителям.

«В последующем планируется установить камеру системы „Безопасный регион“, которая будет направлена непосредственно на новую контейнерную площадку, чтобы предотвратить несанкционированный сброс и неправильное обращение с твердыми коммунальными отходами», — сказал Никита Иванов.

Завершить модернизацию, включая организацию подъездных путей, планируют к концу июля.