Контейнер для благотворительного сбора вещей появился в парке в Одинцове | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 13:49 Контейнер для благотворительного сбора вещей появился в парке в Одинцове Благотворительный сбор вещей запустили в парке Одинцова Медиасток.рф

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Контейнер для сбора вещей на благотворительность установили в амфитеатре парка «Раздолье» в Одинцове. Одежду будут отправлять в фонды, интернаты, приюты и больницы.

Ежегодно в России больше двух миллионов тонн одежды оказывается на свалках. Срок разложения вещей может превышать 200 лет. Однако у жителей Одинцовского округа появилась возможность подарить ненужным вещам «вторую жизнь».

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Сдать в контейнер можно вещи, соответствующие определенным критериям: они не должны быть грязными, влажными или заплесневевшими. Также не получится отдать старые меховые и кожаные изделия, обувь, сумки, аксессуары и мягкие игрушки в плохом состоянии. Кроме этого, нельзя отправлять в бак нижнее белье, носки и колготки.

Собранные вещи направят в центры сортировки благотворительного фонда «Второе дыхание». Там их рассортируют и отправят нуждающимся или на переработку. Вещи можно будет сдать до 1 мая включительно.

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