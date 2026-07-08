Контакт-центр регоператоров Подмосковья принял 102 тысячи звонков с начала года
Единый контакт‑центр регоператоров Московской области ежедневно принимает звонки и письменные обращения потребителей с 8:00 до 20:00. Обработку и регистрацию заявок ведут более 40 специалистов. С начала года они приняли более 102 тысяч звонков.
Чаще всего жители обращаются по нескольким ключевым темам. Большой блок вопросов связан с начислениями. Люди уточняют отображение платежей, разбираются с задолженностями и запрашивают сверку данных.
Не менее востребованы консультации по оформлению документов — в частности, по заключению договоров и подаче заявлений. Также операторы разъясняют правила перерасчета. Много запросов поступает по работе службы сервиса: жители хотят узнать, как оформить заявку на вывоз отходов, какой график действует на их контейнерной площадке, а также интересуются стандартами для площадок и емкостей.
Напомним, Единый контакт-центр принимает обращения по трем регоператорам:
- Сергиево-Посадский регоператор обслуживает Пушкино, Сергиев Посад, Долгопрудный, Лобню, Талдом, Дубну, Дмитров, Химки, Мытищи и Королев. Телефон +7 495 568-06-22.
- Рузский регоператор работает в Истре, Красногорске, Наро-Фоминске, Одинцове, Волоколамске, Можайске, Рузе, Восходе. Телефон: +7 495 568-00-59.
- Каширский регоператор: Домодедово, Ленинский округ, Дзержинский, Котельники, Лыткарино, Ступино, Кашира, Коломна, Луховицы, Серебряные Пруды, Подольск, Чехов, Серпухов, Зарайск. Телефон: +7 495 781-20-70.