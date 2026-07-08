Контакт-центр регоператоров Подмосковья принял 102 тысячи звонков с начала года

Единый контакт‑центр регоператоров Московской области ежедневно принимает звонки и письменные обращения потребителей с 8:00 до 20:00. Обработку и регистрацию заявок ведут более 40 специалистов. С начала года они приняли более 102 тысяч звонков.

Чаще всего жители обращаются по нескольким ключевым темам. Большой блок вопросов связан с начислениями. Люди уточняют отображение платежей, разбираются с задолженностями и запрашивают сверку данных.

Не менее востребованы консультации по оформлению документов — в частности, по заключению договоров и подаче заявлений. Также операторы разъясняют правила перерасчета. Много запросов поступает по работе службы сервиса: жители хотят узнать, как оформить заявку на вывоз отходов, какой график действует на их контейнерной площадке, а также интересуются стандартами для площадок и емкостей.

Напомним, Единый контакт-центр принимает обращения по трем регоператорам: