Консультационный день провели в МФЦ Мытищ

Специалисты Центра мемориальных услуг проконсультировали жителей в офисе «Мои документы» в Мытищах. Горожане смогли на месте решить десятки вопросов, которые находятся в компетенции ведомства.

Центр мемориальных услуг провел совместное мероприятие с МФЦ в Мытищах.

Директор центра «Мои документы» Юлия Сычава рассказала, что жители округа получили всю информацию по интересующим их вопросам. Они также могли подать заявления в окнах специалистов МФЦ и самостоятельно воспользоваться компьютерами для оформления документов на областном портале.

Напомним, в МФЦ работает круглосуточная горячая линия: 8 (498) 568-99-99. Также получить ответ свой вопрос можно на сайте организации.

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