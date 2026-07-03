Консультации по вопросам похорон проведут в 17 округах Подмосковья в июле
В июле жители Подмосковья смогут получить бесплатные консультации по вопросам законодательства в сфере погребения и похоронного дела. Выездные приемы проведут специалисты Центра мемориальных услуг в многофункциональных центрах и на кладбищах региона.
Сотрудники разъяснят порядок предоставления услуг, ответят на вопросы о действующем законодательстве и помогут разобраться в непростых ситуациях.
Консультации в МФЦ пройдут по следующему графику:
- 7 июля — Красногорск, улица Дачная, 11А;
- 9 июля — Химки, микрорайон Сходня, улица Чапаева, 7;
- 14 июля — поселок Лопатино (Ленинский округ), улица Сухановская, 1, строение 1;
- 16 июля — Фрязино, улица Нахимова, 23;
- 21 июля — Домодедово, микрорайон Западный, улица Талалихина, 8;
- 23 июля — поселок Селятино (Наро-Фоминский округ), улица Спортивная, 2;
- 28 июля — Протвино (Серпуховский округ), улица Победы, 2В;
- 30 июля — дачный поселок Красково (Люберцы), улица Школьная, 5.
Выездные консультации на кладбищах состоятся в следующие даты:
- 6 июля — кладбище «Малодубенское новое» (Орехово-Зуевский округ);
- 8 июля — кладбище «Пятикрестовское» (Воскресенск);
- 10 июля — кладбище «Старое» (Солнечногорск);
- 13 июля — кладбище «Синьковское» (Дмитровский округ);
- 15 июля — Видновское кладбище (Видное);
- 17 июля — кладбище «Марфино» (Мытищи);
- 20 июля — муниципальное городское кладбище «Новое» (Дзержинский, Люберцы);
- 22 июля — кладбище «Новофрязинское» (Щелковский округ);
- 24 июля — кладбище «Сенино» (Чеховский округ);
- 27 июля — кладбище «Новинки» (Солнечногорский округ);
- 29 июля — Дементьевское кладбище (Раменский округ);
- 31 июля — кладбище «Центральное» (Павловский Посад).
Специалисты Центра мемориальных услуг» будут принимать посетителей в центральной части кладбищ рядом с административными зданиями. Узнать консультантов можно по фирменной одежде с символикой учреждения и баннеру.
Актуальный график выездных консультаций еженедельно публикуют на официальном сайте центра, а также на страницах учреждения в социальных сетях «ВКконтакте», «Одноклассники», Telegram и «Макс».