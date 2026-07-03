Консультации по вопросам похорон проведут в 17 округах Подмосковья в июле

Фото: ГБУ МО «ЦМУ»

В июле жители Подмосковья смогут получить бесплатные консультации по вопросам законодательства в сфере погребения и похоронного дела. Выездные приемы проведут специалисты Центра мемориальных услуг в многофункциональных центрах и на кладбищах региона.

Сотрудники разъяснят порядок предоставления услуг, ответят на вопросы о действующем законодательстве и помогут разобраться в непростых ситуациях.

Консультации в МФЦ пройдут по следующему графику:

Выездные консультации на кладбищах состоятся в следующие даты:

Специалисты Центра мемориальных услуг» будут принимать посетителей в центральной части кладбищ рядом с административными зданиями. Узнать консультантов можно по фирменной одежде с символикой учреждения и баннеру.

Актуальный график выездных консультаций еженедельно публикуют на официальном сайте центра, а также на страницах учреждения в социальных сетях «ВКконтакте», «Одноклассники», Telegram и «Макс».

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