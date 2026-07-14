Консультации по вопросам погребения проведут бесплатно в МФЦ Подмосковья

В пресс-службе Мингосуправления Московской области сообщили, что до конца июля в пяти офисах «Мои Документы» пройдут бесплатные консультации по вопросам похоронного дела и погребения.

На консультациях жители Подмосковья смогут получить помощь в правильном оформлении удостоверений о захоронении, семейных (родовых) захоронений, а также в получении разрешений на установку надгробий.

Консультации пройдут в следующих МФЦ:

16 июля — г. Фрязино, ул. Нахимова, д. 23;

21 июля — г. Домодедово, мкр. Западный, ул. Талалихина, д. 8;

23 июля — г. о. Наро-Фоминский, п. Селятино, ул. Спортивная, д. 2;

28 июля — г. о. Серпухов, г. Протвино, ул. Победы, д. 2В;

30 июля — г. о. Люберцы, дп. Красково, ул. Школьная, д. 5.

Консультантов Центра мемориальных услуг можно будет узнать по баннеру рядом с местом проведения консультаций и по форменной одежде.