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Консультации по вопросам погребения проведут бесплатно в МФЦ Подмосковья

Фото: МФЦ Московской области

В пресс-службе Мингосуправления Московской области сообщили, что до конца июля в пяти офисах «Мои Документы» пройдут бесплатные консультации по вопросам похоронного дела и погребения.

На консультациях жители Подмосковья смогут получить помощь в правильном оформлении удостоверений о захоронении, семейных (родовых) захоронений, а также в получении разрешений на установку надгробий.

Консультации пройдут в следующих МФЦ:

Консультантов Центра мемориальных услуг можно будет узнать по баннеру рядом с местом проведения консультаций и по форменной одежде.