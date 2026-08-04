Консультации по мерам поддержки для фермеров пройдут на «Дне поля» в Дмитрове

7 августа в деревне Бунятино Дмитровского округа состоится «День поля Московской области». В рамках мероприятия фермеры и сельхозпроизводители смогут получить бесплатные консультации по мерам государственной поддержки, механизмах получения земельных участков на льготных условиях и ведения хозяйства.

Как сообщили в региональном Минсельхозе, в специальном шатре в течение дня будут дежурить специалисты Центра компетенций Московской области в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

Выставка объединит профессиональное сообщество и станет площадкой для решения актуальных задач отрасли. В этом году участие в экспозиции подтвердили более 70 компаний — производителей сельхозтехники, оборудования, агротехнологий и цифровых решений для АПК.

Помимо деловой программы, посетителей ждет ярмарка, на которой свою продукцию представят 23 региональных производителя. Также состоится спортивное мероприятие «Агрозабег» на дистанцию пять километров, участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация и медицинская справка.

На площадке запланированы выступления музыкальных коллективов. Выставка будет работать с 9:00 до 18:30. Подробная информация и регистрация посетителей доступны на официальном сайте.