Консультации по мемориальным услугам пройдут в МФЦ Подмосковья

В июне специалисты Центра мемориальных услуг проведут бесплатные консультации в девяти офисах «Мои Документы» Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Получить консультацию можно будет по следующим адресам:

- 2 июня — г. о. Наро-Фоминский, г. Апрелевка, ул. Августовская, стр. 14; - 4 июня — г. о. Красногорск, п. Нахабино, ул. Панфилова, д. 25; - 9 июня — г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская, д. 72; - 11 июня — г. Павловский Посад, ул. Б. Покровская, д. 42/1; - 16 июня — м. о. Истра, г. Дедовск, ул. Ударная, д. 3А; - 18 июня — г. о. Люберцы, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 39; - 23 июня — г. Кашира, ул. Ильича, д. 61; - 25 июня — г. о. Одинцовский, п. Трехгорка, ул. Трехгорная, д. 6; - 30 июня — г. о. Богородский, г. Электроугли, ул. Парковая, д. 14.

Специалисты расскажут о том, как получить услуги в сфере погребения и похоронного дела, как оформить пособие на погребение и какие документы для этого необходимы. Консультанты предоставят подробную информацию по интересующим граждан вопросам.

Найти консультантов Центра мемориальных услуг в офисах «Мои Документы» можно по баннеру, расположенному рядом с местом проведения консультаций, и по наличию форменной одежды.