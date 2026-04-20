Центр «Мой бизнес» в Подмосковье провел 1,5 тысячи консультаций с начала года

С начала 2026 года специалисты центра «Мой бизнес» в Московской области оказали 1 524 консультации для представителей малого и среднего предпринимательства, а также для граждан, планирующих начать свое дело. Об этом информирует пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Предприятия Подмосковья чаще всего обращались за помощью по вопросам получения субсидий, регистрации товарных знаков и патентов, а также для включения в реестр социальных предпринимателей.

Центр «Мой бизнес» предлагает широкий спектр услуг: консультации, образовательную поддержку, помощь в участии в ярмарках и выставках. Все услуги доступны онлайн на всех этапах развития бизнеса — от идеи до расширения.

Более подробную информацию можно найти на инвестиционном портале Московской области: [https://invest.mosreg.ru/](https://invest.mosreg.ru/). Консультации также доступны по телефону 0150, звонок возможен с мобильного в будние дни с 9 до 18 часов.

Поддержка предпринимателей в Московской области ведется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».