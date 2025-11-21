Консервация пожарной техники к зиме началась в филиале «Мособллес» в Серпухове

Пожароопасный сезон в Московской области завершился 16 ноября. Постановление подписал губернатор Андрей Воробьев. Решение приняли в связи с понижением среднесуточных температур и установившейся дождливой погодой. Поэтому сотрудники филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» приступили к консервации техники.

Работники лесопожарной станции осмотрят технику, проведут ремонты и техническое обслуживание перед консервацией на зимний период.

«Постановку специализированной техники на консервацию можно считать началом подготовки ее к пожароопасному сезону 2026 года. Выявленные неисправности устраняются. Проверяется укомплектованность. Проводится специальная обработка поверхностей, резиновых элементов и других частей оборудования и техники. Противопожарный инвентарь и противопожарное оборудование также готовятся к зимнему хранению. Консервация техники на зиму — это ответственный этап нашей работы, ее необходимо выполнить до наступления холодов», — отметил заместитель директора филиала Руслан Сыроижко.

