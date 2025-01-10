Конное представление прошло в парке «Патриот» в Одинцове

Конное представление стало ярким стартом новогодних каникул в Одинцовском округе. На манеже конно-спортивного комплекса имени Кантемирова в Центральном парке «Патриот» профессиональные артисты создали настоящую сказку.

Гости погрузились в сказочную атмосферу праздника благодаря насыщенной программе. Масштабное мероприятие порадовало зрителей зрелищными номерами: захватывающим фаер-шоу с огненными шарами, виртуозной джигитовкой, изящными танцами и поздравлениями от Деда Мороза и Снегурочки. Кульминацией праздника стал большой хоровод вокруг елки, в котором с удовольствием приняли участие и дети, и взрослые.

Кроме того, гости смогли насладиться яркой иллюминацией, тематическими фотозонами и угощениями от местных мастеров. Особый восторг у зрителей вызвали интерактивные элементы шоу. Организаторы также подготовили мастер-классы по изготовлению новогодних украшений и сувениров.

Это событие стало не только началом новогодних каникул, но и прекрасной возможностью для отдыха в кругу семьи.