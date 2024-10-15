Конкурсы, выставки и мастер-классы проведут в Серпухове в День отца

В городском округе Серпухов отметят День отца. Центральной площадкой мероприятия станет парк имени Олега Степанова. Для жителей организуют тематические конкурсы, квесты, концерты и выставки.

На базе учреждений культуры, образования и спорта в Серпухове ко Дню отца организуют развлекательные мероприятия для детей и взрослых. Празднование откроет фотовыставка «Вместе с папой некогда скучать», горожане увидят ее в парке имени Олега Степанова. К знаменательной дате также проведут акцию «Поздравляем с днем отца!»: детские коллективы города представят видеопоздавления для пап.

В парке имени Степанова будут работать интерактивные площадки. Серпуховчане поучаствуют в тематических конкурсах, спортивных квестах, творческих выставках и мастер-классах.

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