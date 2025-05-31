Конкурсы и викторины к Международному дню соседей провели в Реутове

В Каштановом сквере в Реутове прошел праздник «День соседей», организованный при содействии местного отделения партии «Единая Россия». Для жителей провели конкурсы и мастер-классы, а также викторину по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Как отметил заместитель главы Реутова Владимир Климов, такие мероприятия помогают соседям познакомиться и лучше узнать друг друга.

«Подобные встречи позволяют обсудить вопросы благоустройства двора и создать дружескую атмосферу в микрорайоне», — добавил Владимир Климов.

Детей пригласили поучаствовать в подвижных конкурсах с участием веселых скоморохов. В это время для взрослых провели викторину по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Не забыли и про участников специальной военной операции — все желающие смастерили в подарок защитникам Чебурашек.

Отметим, что праздник прошел в рамках проекта «Успех в единстве поколений», который направлен на укрепление связи между разными поколениями.

«Эта живая преемственность формирует у подрастающего поколения гражданскую позицию и готовность встать на защиту национальных интересов», — подчеркнул председатель Ассоциации ветеранов СВО Реутова Александр Манаенко.