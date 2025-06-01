Конкурсы и мастер-классы в День защиты детей прошли в парках Серпухова

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В День защиты детей юные жители Серпухова попробовали себя в разных сферах деятельности в рамках ежегодного фестиваля «Город профессий». Площадками для мероприятия, а также игр, конкурсов, квестов и мастер-классов стал парк имени Олега Степанова и Принарский парк.

Так, в Пинарском парке Серпухова обустроили десятки локаций, где каждый юный гость мог познакомиться с работой стоматолога, программиста, художника, спортсмена, музыканта и многих других специалистов. Местные творческие коллективы проводили для участников мастер-классы и розыгрыши призов.

В парке имени Олега Степанова ко Дню защиты детей организовали концерт, выставку и шоу мыльных пузырей. Ребята поучаствовали в подвижных играх, творческих мастер-классах, спортивных состязаниях и конкурсах. Все желающие смогли научиться играть на ложках. А на центральной сцене прошел VI муниципальный хореографический фестиваль «Танцуй, Серпухов!».

Юных жителей округа угостили мороженым. Всего детям раздали свыше трех тысяч порций сладкого лакомства. Эту традицию инициировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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