Конкурсы и мастер-классы пройдут в парках Ленинского округа 27 декабря

В парках Видного Ленинского городского округа 27 декабря в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» пройдет праздничная программа «Новый год под шубой». Взрослых и детей ждут концерты, выставки, мастер-классы и многое другое.

Мероприятия пройдут с 17:00 до 20:00 в трех парках округа: Центральном, «Высота» и Расторгуево.

В Центральном и Расторгуевском парках организуют мастерскую помощников Деда Мороза. Юные жители округа посетят тематические занятия и выставку «Традиции семьи». Также гостей порадует акция по раздаче новогодних атрибутов.

В парке «Высота» пройдут те же активности, что в Центральном и Расторгуевском. Помимо этого, для посетителей подготовили игровую программу в резиденции Деда Мороза и мастер-класс «Новогодние украшения своими руками». Праздничную атмосферу создаст выступление кавер-группы и дискотека.

«Новый год — это время, когда особенно хочется быть рядом с близкими. В предновогодние дни городские парки станут местом для таких встреч: прогулок, участия в семейных активностях и теплого общения в атмосфере зимнего праздника», — сказал директор Муниципального бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха города Видное» Дмитрий Голосов.

Отметим, что всего с 1 по 11 января в Ленинском городском округе планируют провести около 40 массовых мероприятий. Возрастное ограничение 0+.