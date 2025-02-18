Конкурсы и мастер-классы ко Дню защитника Отечества пройдут в Богородском округе

Для жителей Богородского округа ко Дню защитника Отечества подготовили спортивные занятия, тематические мастер-классы, познавательные программы и другие активности. Праздничные мероприятия пройдут в Центральном, Глуховском парках в Ногинске, а также в парках «Липовая аллея» в Электроуглях и «Роща» в поселке Обухово.

На традиционные занятия по скандинавской ходьбе приглашают всех желающих в Глуховский и Центральный парки города Ногинска. Развлекательные и творческие мероприятия выходного дня детей от трех лет пройдут в субботу в Центральном, Глуховском парках, а также в парках «Роща» и «Липовая аллея». Там же все желающие примут участие в лечебно-профилактических занятиях по нейрофитнесу.