Конкурсы и мастер-классы ко Дню защитника Отечества пройдут в Богородском округе

пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Для жителей Богородского округа ко Дню защитника Отечества подготовили спортивные занятия, тематические мастер-классы, познавательные программы и другие активности. Праздничные мероприятия пройдут в Центральном, Глуховском парках в Ногинске, а также в парках «Липовая аллея» в Электроуглях и «Роща» в поселке Обухово.

На традиционные занятия по скандинавской ходьбе приглашают всех желающих в Глуховский и Центральный парки города Ногинска. Развлекательные и творческие мероприятия выходного дня детей от трех лет пройдут в субботу в Центральном, Глуховском парках, а также в парках «Роща» и «Липовая аллея». Там же все желающие примут участие в лечебно-профилактических занятиях по нейрофитнесу.

пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа
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пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа
2/3
пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа
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День защитника Отечества отметят в парках Богородского округа и в воскресенье. Большую торжественную развлекательную программу проведут в Центральном, Глуховском парках и в «Липовой аллее». Гостей ждут тематические мастер-классы, познавательные программы, просмотр художественного фильма, концерт и многое другое. Для юных жителей организуют игровые и творческие программы. Вход на все мероприятия бесплатный.

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