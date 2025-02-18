Конкурсы и мастер-классы ко Дню святого Валентина прошли в Солнечногорске

Вечеринку на льду «Топи за любовь» провели на главном катке в городском парке в Солнечногорске. Мероприятие посвятили Дню всех влюбленных.

Гости вечеринки смогли насладиться тематическим музыкальны сопровождением, принять участие в конкурсах с призами от спонсоров и запечатлеть яркие моменты в фотозоне. На мероприятии также провели мастер-класс «Сердечное письмо» по созданию валентинки, которую можно было адресовать любому на катке. Ведущая вечера зачитывала все теплые пожелания в микрофон.

«Мы хотели подарить всем частички добра и любви в этот замечательный праздник. Судя по положительным отзывам, нам это удалось. Было приятно слышать теплые слова признания, это было очень трогательно», — отметила начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Солнечногорск Марина Гасымова.