Конкурсы и мастер-классы ко Дню отца провели в парке культуры и отдыха Чехова
В городском округе Чехов прошли праздничные гуляния ко Дню отца. Для взрослых и детей подготовили мастер-классы, игры, конкурсы.
По словам художественного руководителя парка культуры и отдыха Майи Поляковой, подготовили масштабную программу с эстафетами, анимацией, конкурсами, квестами. Для всех желающих провели мастер-класс по каллиграфии.
«Каждый — и дети, и их родители — могут поучаствовать в различных активностях», — добавила она.
На празднике гуляли целыми семьями.
«Мы узнали о мероприятии через социальные сети, и эмоции у нас самые положительные — счастье, радость и веселье», — поделился житель Чехова Егор Мировский.
По словам гостей праздника Артема и Варвары Суслиных, такие мероприятия сплачивают семьи, помогают больше времени уделить детям.
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