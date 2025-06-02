Конкурсы и концерты прошли в День защиты детей в Истре

В первый день лета в Истре отпраздновали День защиты детей. Концерты, конкурсы и мастер-классы прошли в парках, домах культуры и на общественных площадках.

Детям в парках Истры в честь праздника раздавали бесплатное мороженое. Ребята участвовали в конкурсах, эстафетах и даже смогли попробовать себя в роли полицейских. Сотрудники правоохранительных органов разрешили детям порулить в служебной машине, посидеть на дежурном мотоцикле и даже принять срочные вызовы.

Пресс-служба администрации м. о. Истра

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Истра

На площади Дружбы выступили детские коллективы. Юные артисты показали, каких успехов добились за год. Отчетные концерты провели народный коллектив «Славница», студия эстрадного вокала «Меломан», молодежный духовой оркестр имени Олексюка и эстрадно-вокальная школа «Альтернатива».

«День защиты детей — это праздник для всех, это — радость. Дети — это гордость страны, и я считаю, что это хорошее открытие лета», — поделился местный житель Дмитрий Лозовой.

Отметим, что более 139 тысяч человек отпраздновали День защиты детей в 90 парках Подмосковья.