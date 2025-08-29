Конкурсы и экскурсии пройдут в парках Воскресенска с 1 по 7 сентября
Парки Воскресенска приглашают гостей и жителей округа на свои мероприятия, которые пройдут с 1 по 7 сентября 2025 года. Для детей от шести лет будут организованы познавательные беседы, творческие мастерские в павильоне около фонтана и на главной площади, игровые и концертные программы.
Для детей от 12 лет организуют современный мечевой бой на шахматной площадке, занятия по рубке шашкой около лабиринта.
Взрослых и детей старше 12 лет ждут экскурсии «Жемчужина Воскресенска», «Тайны зеленых великанов» (по предварительной записи).
Также взрослых и детей старше шести лет приглашают на интерактивные программы «Старинная игротека», «А мы к вам музей привезли!», «Барышня-матрешка», «На них все держится» с мастер-классом, «По следам наших предков», «Соседи по парку» и другие (все по предварительной записи). На них можно записаться, позвонив по телефону: +7 (985) 698-68-81.
В парке «Москворецкий» во вторник пройдет игровая программы для детей. В среду маленькие гости парка смогут посетить мероприятие «Веселая зарядка» (0+) и поучаствовать в спортивных играх.
Потанцевать на вечере «Ретро-танцы» любители активного образа жизни и участники программы «Активное долголетие» смогут в четверг.
Напомним, что мероприятия могут быть отменены и перенесены из-за погодных условий.