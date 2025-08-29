Конкурсы и экскурсии пройдут в парках Воскресенска с 1 по 7 сентября

Парки Воскресенска приглашают гостей и жителей округа на свои мероприятия, которые пройдут с 1 по 7 сентября 2025 года. Для детей от шести лет будут организованы познавательные беседы, творческие мастерские в павильоне около фонтана и на главной площади, игровые и концертные программы.

Для детей от 12 лет организуют современный мечевой бой на шахматной площадке, занятия по рубке шашкой около лабиринта.

Взрослых и детей старше 12 лет ждут экскурсии «Жемчужина Воскресенска», «Тайны зеленых великанов» (по предварительной записи).

Также взрослых и детей старше шести лет приглашают на интерактивные программы «Старинная игротека», «А мы к вам музей привезли!», «Барышня-матрешка», «На них все держится» с мастер-классом, «По следам наших предков», «Соседи по парку» и другие (все по предварительной записи). На них можно записаться, позвонив по телефону: +7 (985) 698-68-81.