Участницы конкурса «Женщина — Герой» из городского округа Мытищи могут поделиться своими историями о вкладе в общее дело и о том, как они помогают участникам специальной военной операции. Это не только моральная поддержка, но и создание надежного тыла в домах, защита близких от тревог и волнений, связанных со службой на фронте.

Принять участие в конкурсе могут жены, бабушки, матери, сестры и дочери бойцов специальной военной операции. Они проявят свои таланты в различных форматах: представят видео с выступлениями и творческими номерами, напишут эссе или создадут видеовизитки, в которых расскажут о своей личной истории и опыте.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе — до 22 августа. Финал пройдет 30 ноября. Заявки принимают на официальном сайте проекта женщина-герой.рф, где можно найти более подробную информацию о правилах участия и условиях конкурса.