Конкурс вокальной музыки имени Николая фон Струве пройдет в Коломне в ноябре

Фестиваль-конкурс вокальной музыки имени Николая фон Струве пройдет в Коломне 1 и 2 ноября. В нем примут участие исполнители со всей России и из-за рубежа.

Прием заявок на конкурс уже завершился, рассказали в региональном Минкультуры. Фестиваль пройдет на базе 1-го Московского областного музыкального колледжа. На сцену выйдут солисты, ансамбли и концертмейстеры.

В рамках мероприятия также пройдут мастер-классы, лекции о русской вокальной музыке и встречи с музыковедами.

«Участники фестиваля смогут не только продемонстрировать свои музыкальные способности, но и лучше узнать историю музыкальной культуры и познакомиться с современной трактовкой классического репертуара», — отметили в ведомстве.

Конкурс посвятили композитору и соучредителю Российского музыкального издательства Николаю фон Струве. Он направлен на сохранение русской вокальной традиции и популяризации музыки начала 20 века.