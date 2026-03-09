Конкурс водительского мастерства среди женщин прошел в Павловском Посаде

В Павлово-Посадском округе состоялся конкурс «Автоледи». Участницы соревновались в фигурном вождении, интеллекте и артистизме.

Торжественное открытие задало тон празднику. По жребию девушки выбирали маршрут, затем отправлялись за «автозапчастями» и выполняли техническое задание. После этого их ждала необычная «школа танцев» — за 30 секунд нужно было повторить движения за педагогом.

Интеллектуальная часть прошла в парке «Дубрава». В павильоне «Активное долголетие» участницы отвечали на 25 вопросов о народах, традициях и памятных датах России. Формат брейн-ринга добавил борьбе азарта.

Пока одни соревновались в знаниях, другие мастерили аксессуары для телефонов на мастер-классе. Отдельно жюри оценивало оформление автомобилей — машины украсили с особой фантазией.

«Вы доказали, что можете все: виртуозно вести машину, блестяще мыслить и быть невероятно обаятельными», — обратился к участницам глава округа Денис Семенов.

Победительниц ждали награды. Приз за лучшее оформление автомобиля получила Анастасия Пешкина. Лучшим знатоком традиций стала Евгения Широкова. Тройку лидеров замкнула Олеся Январева, второй результат показала Вера Морозова. Главный приз и звание «Автоледи — 2026» завоевала Селена Худынцева.