Конкурс танцевальных коллективов прошел в Павловском Посаде

Во Дворце культуры Павлово-Покровский в Павловском Посаде 28 марта состоялся ежегодный конкурс хореографических коллективов муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры Павлово-Посадского городского округа. Участие принял 21 коллектив, представивший 60 номеров в трех номинациях: народный танец, эстрадный танец и современный танец.

В номинации народный танец выступили шесть коллективов с 16 номерами в пяти возрастных группах. Лауреатами первой степени стали образцовый коллектив «Хореографическая студия „Гармония“ в двух возрастных группах, народный коллектив „Ансамбль народного танца „Калинка“ и любительское объединение „Забава“.

В номинации эстрадный танец соревновались девять коллективов, представивших 30 номеров в пяти возрастных группах. Лауреатами первой степени стали коллектив современного танца «Платинум», хореографический коллектив «Dance show», образцовый коллектив «Ансамбль эстрадного танца „Кредо“, коллектив современного танца „Колибри“ и коллектив эстрадного танца „Ультра“.

В номинации современный танец шесть коллективов показали 14 номеров в пяти возрастных группах. Гран-при конкурса завоевал коллектив «Dancing for Stars». Лауреатом первой степени стал коллектив «FreeDance».

«Мы благодарим всех организаторов, наставников, членов жюри за такой потрясающий конкурс. Каждый коллектив, каждый танцор старался продемонстрировать все свои умения и навыки. Атмосфера царила просто невероятная. Мы не понаслышке знаем, как тяжело готовиться к конкурсам, как тяжело учить и оттачивать новый материал, с каким трудом и усердием это делают наши дети. Каждая репетиция — это маленький шаг к победе. Уверены, что это только начало, впереди еще много конкурсов и много побед. Огромная благодарность всем коллективам за такие незабываемые эмоции!» — отметила Светлана Ушакова.