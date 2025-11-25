Конкурс «Супермама 2025» прошел в Мытищах

Финал ежегодного конкурса «Супермама 2025», приуроченный к Международному дню матери, состоялся в Центре культуры и досуга «Марфино» в Мытищах. Самые талантливые и целеустремленные участницы из Мытищ претендовали на главный титул.

Конкурсантки в течение трех недель проходили интенсивную подготовку, которая включала фотосессии, медиа‑дни, запись визитных карточек и множество репетиций. Для некоторых девушек этот состязание стало настоящим праздником.

«Будни мамы, конечно, затягивают, но этот конкурс подарил мне ощущение новизны и вдохновения. Каждый день приносил что-то особенное: новые встречи, знакомства, увлекательные конкурсные этапы и фотосессии», — поделилась впечатлениями одна из участниц Анна Шурухина.

По итогам конкурса в номинации «Мама на стиле» победила Алена Яковлева; «Мама‑суперстар» — Елена Ревенко; «Обаятельная и привлекательная мама» — Лейла Минясова; «Фотомама» — Виктория Усатова и «Интеллект‑мама» — Анна Шурухина.

Титул «Супермамы» получила Екатерина Левицкая. Она рассказала, что этот конкурс стал для нее выходом из зоны комфорта. «Как педагог я не раз выступала перед детьми и родителями, но большая сцена оказалась совершенно новым испытанием. Подготовка подарила мне бесценный опыт: я освоила новые навыки и раскрыла в себе неожиданные грани. Каждый репетиционный день становился маленьким шагом к преображению. Когда я вышла на сцену, я почувствовала, что это не просто выступление. Это вклад в мою личную копилку знаний и умений. С самого начала я была уверена в себе. Где-то внутри меня жила твердая мысль: корона „Супер‑мамы“ обязательно будет моей. Эта уверенность стала одним из ключей к победе», — рассказала победительница.

Семья Екатерины все эти недели была для нее надежной опорой. Ее близкие искренне гордятся этой победой и ждут новых свершений от своей «Супер‑мамы».