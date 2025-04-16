Конкурс строевой подготовки для школьников прошел в Орехово-Зуеве

Конкурс «Смотр строя и песни» для учеников начальных классов провели в школе № 6 в Орехово-Зуеве. Мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Школьники должны были показать строевую подготовку, умение точно и правильно выполнять команды, маршировать в колонне и сдавать рапорт. Было и творческое задание — выразительное исполнение песни и речевок. Жюри также оценивали форму одежды.

Уверенную победу в конкурсе в итоге одержала команда четвертого класса, под руководством Натальи Зуйковой.

Жюри отметило, что все отряды показали хорошую строевую подготовку. Конкурс должен стать для каждого ребенка шагом на пути к осознанию гражданской ответственности и любви к Родине.

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