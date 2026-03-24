Конкурс специалистов по работе с молодежью прошел в Красногорске

Соревнование уже в 22-й раз собрало лучших педагогов, воспитателей, тренеров и лидеров общественных организаций городского округа. Конкурс проводили на базе Московского областного филиала РАНХиГС,

Семь участников соревновались в двух номинациях: «Лучший руководитель учреждения по работе с детьми и молодежью» и «Лучший лидер молодежного общественного совета, организации, объединения». Конкурсанты представили на суд жюри уникальные проекты и наработки.

Студент РАНХиГС Владислав Мамедов в своей презентации рассказал о действующем на площадке его вуза военно-патриотическом клубе «Рубеж». Студенческое объединение занимается сохранением исторической памяти и гражданско-патриотическим воспитанием молодежи.

Лозунг по жизни для Владислава: «Родина. Верность. Лидерство». Боевой дух и любовь к Отчизне в парне заложил его дед, военный. Целеустремленность молодого человека отметило и жюри конкурса. Итог — первое место и почетное звание победителя.