Конкурс «Русский кокошник» провели в Орехово-Зуеве

В парке Ликино-Дулева развернулось сказочное дефиле: 26 мастериц представили свои работы на конкурсе «Русский кокошник». Этот традиционный элемент славянского костюма стал холстом для реализации творческих идей.

Возраст участниц не был ограничен. Овации зрителей вызвала самая маленькая претендентка — двухлетняя Агафья Миронова. Ее мама Марина специально для праздника создала головной убор «Русская красавица».

«На изготовление кокошника ушла почти неделя бессонных ночей. В основе — обычный картон, но за счет отделки стразами и декоративными элементами он превратился в по-настоящему нарядный венец», — поделилась Марина.

Фантазия участниц вышла за пределы классических узоров. Жюри оценивало работы, в которых переплелись патриотизм и локальная идентичность. На подиуме можно было увидеть кокошники в цветах государственного триколора, изделия с детально проработанной геральдикой Орехово-Зуевского округа. Самый неожиданный экспонат — кокошник, дополненный автомобильным рулем.

Как пояснила его создательница, эта деталь символизирует Ликинский автобусный завод. Экспертное жюри учитывало не только аккуратность исполнения и сложность декора, но и артистизм, с которым участницы презентовали свои образы.